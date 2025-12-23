快訊／王ADEN校唱臭臉「挨轟公審學生」痛失跨年演出！本人回應了

記者徐珮華／綜合報導

王ADEN日前出席校園演唱會，演唱到一半時，一名學生興奮衝上台熱舞，他隨即走到舞台旁邊蹲地臭臉，導致氣氛有些尷尬，事後於社群平台的發文，更被砲轟「公審」未成年學生，就連台北跨年演出也因此遭到取消。對此，王ADEN今（23）日稍早做出回應，強調發文是為檢討自己當下臨場反應，絕不可能煽動輿論傷害學生。

王ADEN校唱臭臉挨轟霸凌學生。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN爆發校唱臭臉風波，事後發文坦言當下原本打算「大跳」，把氣氛拉到最高，無奈興致被突然衝上台的同學打斷；不過他自認當下反應不妥，也呼籲外界勿攻擊當事學生。未料影片曝光後，網友仍不買單，他今日發聲承諾：「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。」

而王ADEN原定下週登上台北跨年舞台，網友卻痛批他缺乏職業素養跟包容力，建議跨年晚會排除「不適任藝人」，北市觀傳局隨後宣布「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN演出」。對此，王ADEN未有任何回應，僅表示未來不再於社群回應此事：「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

王ADEN聲明全文：

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

再次感謝大家

