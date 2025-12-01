快訊／現場曝光！貨櫃車國道爆胎…掃掉整排防眩板 轎車慘被「夾擊」

記者羅欣怡／桃園報導

長榮貨櫃車國道上爆胎，夾擊車道上的轎車，還掃掉整排防眩板。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向59.9公里中壢路段，今（1日）中午12時許發生嚴重事故。24歲何姓男子駕駛長榮貨櫃車，行經中壢路段時，右前輪胎突然爆胎，擦撞到53歲王姓男子駕駛的小客車與內側護欄，轎車被擠壓變形，中央分隔島防眩板整排被掃掉，所幸無人員受傷，事故一度造成雙向後方回堵約5公里，詳細肇事原因，警方還要釐清。

警方提醒，在國道遇到爆胎的應以安全第一人命優先，在爆胎當下，切勿慌張，雙手緊抓方向盤，鬆油門勿踩煞車，以滑行的方式行駛到外側路肩，立即開啟雙黃警示燈，並在後方50公尺擺放三角故障標誌。

貨櫃車爆胎自撞，波及轎車。（圖／翻攝畫面）

若無法停靠外側路肩，於車輛停止後，亦應先立即開啟雙黃警示燈，並以隨時注意後方來車(時時向後看來車動態)的方式下車，將車上的三角故障標誌取出，以面向來車的方式至車輛後方100公尺處放置警示，提醒來車注意，駕駛、乘客趕緊遠離車輛退到路肩，要進行聯絡應在護欄外或較安全處，過程中需隨時注意後方來車，避免遭追撞發生危險，可儘速打1968或利用1968App開啟定位按下警政報案可直通所在位置的國道各大隊，國道警察會立刻給予協助。

轎車慘變「夾心餅乾」。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，另用路人出門前應巡視車輛狀況，胎紋是否正常及胎齡是否老舊，可裝設胎壓偵測器，提早知道輪胎是否有異常；胎紋不足或胎齡老舊致使車輛爆胎，其責任歸屬在駕駛人，且一旦發生事故，往往造成車輛受損及人員傷亡，用路人不可不慎。

