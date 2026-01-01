快訊／瑞士滑雪勝地爆炸 驚傳多人傷亡

▲瑞士一處滑雪勝地的酒吧，跨年夜當晚驚傳發生爆炸，已有人員傷亡。（圖／翻攝自Basler Zeitung）

[NOWnews今日新聞] 來自歐洲最新消息！瑞士警方當地時間週四證實，位於阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的一家酒吧發生爆炸，造成多人傷亡，截至發稿時間為止，爆炸發生原因尚不明朗。

綜合外媒報導，瑞士西南部瓦萊州（Canton of Valais）的警察發言人告訴《法新社》，爆炸發生在當地時間元旦凌晨1點30分左右，地點是一家名為「Le Constellation」的酒吧，這家酒吧深受遊客歡迎，當時裡面的人們正在慶祝新年到來。

廣告 廣告

瑞士媒體發布的照片顯示，一棟建築物燃起熊熊大火，緊急救難人員在附近來回穿梭，救援行動仍在持續進行。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海平面吞島誰買單？帕里島告上瑞士法院 水泥巨頭霍爾森遭追究

瑞士著名安樂死先驅92歲高齡離世！坦然接受「協助死亡」

關稅從39%降至15%！瑞士與美國達成貿易協議 承諾投資2千億美元