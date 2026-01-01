快訊/瑞士滑雪勝地酒吧驚傳爆炸！至少10死、傷亡恐持續攀升

瑞士警方今表示，瑞士西南部高級滑雪勝地克朗斯－蒙塔納（Crans-Montana）一家酒吧，今凌晨發生爆炸並引發火災，造成至少10人死亡、多人受傷，現場一度陷入混亂。

瑞士驚傳酒吧爆炸至少10死。（圖／中天新聞）

《路透社》報導，根據當地警方指出，事故發生在今凌晨1時30分左右，地點為名為「Le Constellation」的酒吧。英國《天空新聞》引述警方消息報導稱，至少已有10人死亡，部分當地媒體則指出，死亡人數恐進一步上升。不過，警方發言人暫未證實確切死傷數字。

警方發言人表示，「目前有許多傷者正在接受燒燙傷治療。」他並指出，爆炸發生時，酒吧內超過100人正在聚集。瑞士警方在聲明中表示，事故發生後，相關區域已全面封鎖，並對克朗斯－蒙塔納上空實施臨時禁飛令，以利救援與調查作業進行。警方強調，爆炸原因仍有待釐清。

警方也指出，相關單位已展開全面調查，以確認是否涉及公共安全或刑事因素，並呼籲民眾避免前往事故現場周邊，以免影響救援行動。

