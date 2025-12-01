快訊／瑞幸咖啡來台恐生變？官網訊息全撤 經濟部出手查假代理真投資

財經中心／李宜樺報導

瑞幸咖啡被譽為「星巴克殺手」，原傳將登台展店，如今官網相關訊息全撤下，引爆熱議。（圖／翻攝自瑞幸咖啡官方網站）

被稱為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡來台展店消息，經《三立新聞網》日前獨家揭露其在台北的第一家店選址後，引發全台關注。瑞幸官網上，原本公開的展店與菜單資訊，竟被發現全數撤下，僅留「COMING SOON」字樣，瞬間掀起市場疑慮。經濟部長龔明鑫今（1）日回應，直言目前「中國的瑞幸咖啡沒有任何投資行為」，並強調將嚴查是否存在陸資假代理、真投資的情況。

瑞幸來台傳喊卡 官網資訊突遭撤下



瑞幸咖啡今年被外界稱為「星巴克最大勁敵」，據悉原計劃於台北信義區開出全台首店。然而，《三立新聞網》獨家曝光後，瑞幸官網原有的「台灣地區展店頁面」及「飲品菜單」悄然消失，僅剩一行「COMING SOON」，引發外界揣測展店計畫是否生變。

經濟部回應：中國瑞幸未投資台灣



對於外界關切，經濟部長龔明鑫受訪時表示，經查「中國瑞幸咖啡並未在台灣有任何投資行為」，投審會也未接獲相關申請。他強調，若未經審查即進行投資，屬違法行為，政府將主動介入了解。

瑞幸咖啡被譽為「星巴克殺手」，原傳將登台展店，經三立新聞網獨家揭露後，官網相關訊息現竟全數撤下。經濟部長龔明鑫證實，目前中國瑞幸咖啡並無投資台灣行為，強調將嚴查是否有「假代理、真投資」情況。（圖／記者師瑞德攝影）

經濟部表態 將嚴查「假代理、真投資」



龔明鑫指出，若是國外廠商直接投資台灣，依法必須通過投審會審查；但若是以代理或加盟方式操作，可能不在審查範圍內。他坦言，最擔心的是陸資企業假借「代理」之名實際掌控經營權，將要求相關單位全面稽核，並確認是否涉及商標授權與品牌使用問題。

經濟部：待營運後再查實際行為



經濟部進一步表示，目前尚無瑞幸在台營業事實，仍需待實際開店營運後再行確認。龔明鑫強調，政府不反對外資登台，但前提是必須依法申報、透明經營，不得藉名代理規避陸資審查規範。

