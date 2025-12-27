快訊／瓜地馬拉西部公路車禍 巴士墜谷至少15死19傷

瓜地馬拉西部的公路12月26日深夜發生一起事故，一輛巴士墜入山溝，至少造成15人死亡，圖為軍人趕赴現場救援。翻攝X帳號@Ejercito_GT



中華民國友邦瓜地馬拉當局27日表示，該國西部的泛美公路發生一起巴士墜入山谷的事故，至少造成15人死亡，19人受傷。

路透社報導，當地消防隊表示，「15人在這起悲劇事故中喪生，包括11名男性、3名女性及1名青少年」，19名傷者被送往附近的醫院。

目前尚不清楚這起巴士事故原因。事故發生於泛美公路的172至174公里之間，該地區以濃霧著稱，會降低駕駛的能見度。

社群平台上流傳的影像可見到巴士躺在山谷底部，以及消防隊和軍方出動救援傷患。

