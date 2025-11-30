快訊／生日派對見血！加州大規模槍擊 至少4死10傷

國際中心／游舒婷報導

美國加州斯托克頓（Stockton）一場家庭聚會發生槍擊事件，造成至少4人死亡、10人受傷。聖華金郡警長辦公室發言人Heather Brent於週六在現場記者會表示，受害者中包括兒童與成年人。初步跡象顯示，這可能是一起針對性的攻擊事件。

《美聯社》報導，槍擊案發生在一家宴會廳內，該宴會廳和其他商家共用停車場，警方目前仍在調查作案動機，並努力確認更多受害者訊息。受傷者中已有數人被送往醫院治療，當局尚未提供其他受害者傷勢的詳細情況，根據報導說明，這場聚會主要是為了孩子舉辦的生日派對。

廣告 廣告

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

18歲少女沼澤溺斃！竟是遭親爸下令處死 魂斷原因曝光

工人觸電過世！新買婚房慘變凶宅 他氣炸求償百萬

宏福苑大火128死！印傭驚悚憶「聞到燒焦味」：我說失火雇主不信

