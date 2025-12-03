快訊》生日趴取消！林倪安捲高志綱不倫首發聲 ：身心俱疲

林倪安生日派對確定喊卡。（圖／CTWANT）

自稱棒球網紅的林倪安，近日遭傳介入已婚棒球教練高志綱婚姻。沉默多日，她終於透過IG限時動態發聲，不過是由經紀公司「禾司國際」幫忙回應，以「倪安身心俱疲」為由，取消本周六的生日派對，並強調「沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊」，否認所有爭議傳聞。

林倪安所屬的經紀公司禾司國際，透過她的IG限動寫下：「各位愛戴及支持，倪安的朋友晚上好，僅代表倪安傳達，今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待以及被抹黑攻擊，請有參加生日會的粉絲朋友今明注意電子郵件信箱，將會傳達權益內容給您，以上！禾司國際」。

林倪安IG限動。（圖／翻攝當事人IG）

據了解，今年5月起，一位匿名網友在threads上頻頻指控林倪安是高志綱的小三，並搬出一大堆對話截圖證據以及誇張行徑。直至近期才終於獲得媒體關注大量報導。

統一獅球團嚴正表示，不會針對網路傳聞去做回應，並強調對內憲章規定非常清楚，無論任何人只要違反規定，最重就是開除。隨後，高志綱老婆發出律師聲明駁斥，該爆料帳號並非他本人，且不排除針對該帳號進行提告。

不過，該份聲明並未獲得網友買單，認為背後動機不太單純，且高志綱本人也沒有對此親自發聲。至於真相為何，恐怕只有雙方當事人才知情。

