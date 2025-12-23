快訊／「用生命阻止悲劇擴大」北捷恐攻釀4死 首位罹難者余家昶獲入祀忠烈祠

北捷上週五發生隨機攻擊事件，57歲余家昶在制止過程中不幸殞命，桃園市政府宣布將安排其入祀忠烈祠，以表彰其行為。（余家昶家屬提供）

挺身制止卻不幸殞命！北捷上週五（19日）發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，57歲的余家昶在危急時刻出面制止、用肉身擋汽油彈，才未讓事態再近一步升級，然而他卻不幸命喪於凶嫌刀下，成為首位罹難者。

余家昶廷身而出的英勇行為，成了許多人心目中偉大的英雄。桃園市長張善政稍早透過臉書表示，市府已取得家屬同意，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠，以表彰其守護他人的行為。

誰是余家昶？北捷隨機攻擊事件關鍵人物一次看

回顧北捷19日隨機攻擊事件，當時凶嫌持刀隨機砍人，造成多人死傷。余家昶在混亂中主動上前制止，卻因此遭到攻擊身亡，成為該起事件中首位罹難者。相關畫面與事後還原曝光後，引發各界哀悼，也讓「挺身而出的平民英雄」成為討論焦點。

市府證實入祀忠烈祠 同步申請褒揚令

張善政指出，為表達對余家昶最深切的哀悼與敬意，桃園市政府已在取得家屬同意後，規劃將其入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，正式記錄其在公共危難時刻挺身而出的事蹟。

廣告 廣告

市府說明，相關程序將依規定進行，並以莊重方式辦理，以示慎重與尊重。

入祀忠烈祠代表什麼？地方政府如何表彰英勇行為？

張善政在貼文中提到，入祀忠烈祠不僅是一項儀式，更象徵城市對某個身影的長久記憶。他也提到，家屬所承受的悲痛，讓人更深刻感受到這份犧牲背後，是一個家庭無法承受的失去。

入祀儀式時間曝光 預計配合春祭辦理

市府進一步表示，余家昶入祀忠烈祠的相關儀式，預計將於民國115年（2026）忠烈祠春祭期間正式舉行。屆時，相關事蹟也將隨儀式一併留存，作為後人追思與憑弔的重要記錄。

更多鏡週刊報導

快訊／「捷運中山站疑有第2起」北車煙霧彈還沒完？ 57歲男無呼吸心跳急送醫搶救

「城市不該記住加害者」蔣萬安談隨機砍人 拒提嫌犯姓名！借鏡紐國做法：不讓他得逞

阿信跌落舞台仍不忘溫柔致謝朱孝天 他卻私下在粉絲群「冷回1句話」惹怒網：沒格局