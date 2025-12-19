快訊／甲骨文將要管理抖音！美股開盤股價飆破6％

財經中心／倪譽瑋報導

上個交易日美國11月消費者物價指數（CPI）出爐，顯示通膨壓力稍稍降溫；另外，美光（Micron）的財報也刺激相關科技股，巨頭們表現皆算不錯。個股方面，先前因為AI泡沫疑慮連日表現不佳的甲骨文（Oracle），如今將成為管理抖音（TikTok）美國業務的公司之一，股價波動可留意。今（19）日美股開盤，甲骨文一度上漲破6％。

美國勞工統計局（BLS）18日公布11月消費者物價指數（CPI）年增幅為2.7%，顯低於市場預期的3.1％。而美光釋出優於預期的財報，本季營收達136.4億美元，高於市場預期的128.3億美元，也較去（2024）年同期87.1億美元增長許多；而2026財年第二季的財測上，預估營收將達183至191億美元。

值得留意的個股消息，抖音指出，已與投資方簽署合資協議，成立新合資公司「TikTok USDS Joint Venture LLC」由甲骨文、Silver Lake、MGX三方管理，以美國投資人握有多數控股權、美籍董事也占多數，未來TikTok美國業務將納入該公司，預計交易在2026年1月22日完成。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲222.37點或0.46%、標普500指數上漲34.14點或0.50%、那斯達克綜合指數上漲155.90點或0.68%、費城半導體指數上漲158.60點或2.31%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲4.06美元或2.33%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.37美元或0.14%。另外，甲骨文（ORCL）上漲10.90美元或6.06%、美光（MU）上漲13.60美元或5.47%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

