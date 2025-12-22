快訊／甲骨文董事長出手！美股開盤「非科技股」派拉蒙漲破4％
財經中心／倪譽瑋報導
近期美股不少科技股表現均佳，例如美光（Micron）在祭出優異財報後持續走漲，還有美國政府點名AI是國家級項目，AI題材相當火熱。非科技股上，派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance）與Netflix互搶收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的大戰又添變數，甲骨文（Oracle）董事長表態挺派拉蒙，相關股價可留意。今（22）日美股開盤，派拉蒙一度上漲逾4％。
先前美國川普政府提出「創世紀任務」（Genesis Mission）AI被納入國家級計畫與政府採購的框架，點名OpenAI、微軟、輝達等科技大廠，有的已和政府合作、有的表示願意參與，似乎炒熱了AI相關題材，上個交易日多科技股以上漲作收，例如開出優良財報後就連日漲的美光，股價續創波段新高。
另外，市場傳出美光正與力積電洽談合作，刺激其在台股的股價。聚焦到非科技股消息，派拉蒙與Netflix收購華納兄弟探索公司的大戰仍持續，如今甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）出手，以404億美元做擔保，支持派拉蒙收購華納兄弟，派拉蒙提出的1084億美元收購金額不變，但多了有力人士支持，為收購案再添變數。
美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲229.63點或0.48%、標普500指數上漲38.94點或0.57%、那斯達克綜合指數上漲165.80點或0.71%、費城半導體指數上漲116.26點或1.64%。
明星個股方面，輝達（NVDA）上漲2.29美元或1.27%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.89美元或0.32%。另外，甲骨文（ORCL）上漲2.97美元或1.54%、美光（MU）上漲6.52美元或2.45%、派拉蒙（PSKY）上漲0.61美元或4.67%。
數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主
