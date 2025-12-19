快訊／男北市丟煙霧彈隨機砍人釀9傷4命危 疑遭桃檢通緝

台北一男持刀對路人隨機攻擊畏罪跳樓。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口旁19日下午傳出火警事故。警消獲報有人在旁燒雜物，現場有1名民眾受傷與1人嗆傷送醫，其中意識不清，正緊急送醫治療中。而根據稍早最新消息指出，該名男子隨後持刀攻擊路人，再投擲煙霧彈，共計造成9人受傷、4命危其稍早在警方包圍下，自誠品5、6樓墜落，當場無生命跡象。據悉，該名男子為27歲本國籍張姓男子，疑似遭到桃園地檢署通緝。至於詳細事故原因與動機等仍有待進一步調查釐清。

《CTWANT》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

廣告 廣告

原始連結

看更多 CTWANT 文章

快訊／台北車站M7出口丟煙霧彈！1無生命跡象1輕傷 男背部遭鈍器重擊

人妻出軌前男友！兒目睹媽媽「跟別的叔叔手牽手」 老公心碎提告

快訊／北車放煙霧彈、中山站砍人！兇嫌墜樓送醫 受傷人數曝光