快訊／男北車丟煙霧彈攻擊 中山站隨機砍人釀4重傷3傷
北市台北車站M7出口旁19日下午傳出火警事故。警消獲報有人在旁燒雜物，現場有1名民眾受傷與1人嗆傷送醫，其中意識不清，正緊急送醫治療中。而根據稍早最新消息指出，中山站晚間5時許也有一男子持刀攻擊路人，並投擲煙霧彈，共計造成3人重傷送醫，4人受傷，初步了解疑似為同一人所為。而稍早該名嫌犯為27歲男子，其稍早在警方包圍下，自誠品5、6樓墜落，目前正緊急送醫中。
台女上海工作8年學到「有問題先發紅包」 返台實測挨轟：這叫賄賂
快訊／台北車站M7出口丟煙霧彈！1無生命跡象1輕傷 男背部遭鈍器重擊
捷運晚尖峰突遭攻擊！北捷M7出口遭丟煙霧彈「一人命危送醫」 蔣萬安：全力緝兇依法究責
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 151
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 6 小時前 ・ 2
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前 ・ 5
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「神鵰俠侶」阻詐300萬! 休假警逮車 妻助掌鏡蒐證
阻詐全年無休！雲林一名被害人準備面交300萬元給詐騙車手，刑警大隊科偵隊代理隊長，休假與太太外出用餐時，接獲情資，發現車手就在附近，擔心他跑掉，休假警官立刻就近馳援，太太還幫忙掌鏡蒐證。詐騙車手一上轎車，就被攔下，警察及時趕到，喝令詐騙車手乖乖就範。被害人準備面交300萬元給詐騙車手 警察上前逮人（圖／翻攝畫面）旁邊一名頭戴安全帽、身穿休閒褲的，不是熱心的路人甲，而是熱血的雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心，休假時和太太外出用餐，突然接獲情資，遭網路交友投資詐騙的被害人，正要前往面交300萬，發現地點就在附近，劉警官使命感驅使下，帶著太太直奔現場，就近馳援。雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心休假時和太太外出用餐 太太攝影存證 警官奮勇逮人（圖／翻攝畫面）眼尖的警官太太，發現穿著黑衣的男子行蹤可疑，果然就是車手；擔心同仁趕到時，車手落跑，太太情義相挺，直說「老公你去抓人，我幫你錄影！」，給了劉警官無比信心，直衝上前英勇逮人，妻子立刻補位錄影蒐證，儼然是合作無間的神鵰俠侶，夫妻聯手成功阻止詐騙。雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心休假時和太太外出用餐 太太攝影存證 警官奮勇逮人（圖／翻攝畫面）原文出處：「神鵰俠侶」阻詐！ 休假警逮車手 妻子幫錄影蒐證合作無間 更多民視新聞報導投資股票2次面交150萬元 2詐欺車手逃撞車波及5人傷移工詐騙猖獗! 馬籍車手3天狂領150萬遭逮時手抖腿軟新北警首創獨居長者系統註記 不動產異動即刻警示民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇
台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。太報 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
餐酒館拒「插乾股.公關費」 前里長找黑幫打人起訴
台北市 / 綜合報導 台北市大安區一名蕭姓前里長，在2024年向中山區一間音樂餐館收取10%乾股以及「公關費」，業者後續停止 給付 之後， 這名前 里長便涉嫌帶著黑道人士到店裡，雙方爆發肢體衝突！ 台北地檢署 今（19）日偵查終結，依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌起訴，不過知情人士透露，這間音樂餐館財務出狀況，業者請蕭姓前里長協助調解，沒想到居然「公親變事主」被反咬一口。監視器拍下，一群人在餐廳裡面，疑似談判談不攏，居然開始動手推擠毆打，跌坐在沙發上，有人勸架有人語帶恐嚇，其中一人的身分還是前里長，知情人士說：「是瞬間發生的，那他(前里長)只能去攔住身邊的人，有撂話，反正就是讓你們里長也不用當了。」台上舞者隨著音樂翩翩起舞，台北市中山區這家音樂餐館，先前有表演者工作許可，以及財務狀況等問題，他們透過中間人牽線，找上台北市大安區蕭姓前里長，收「公關費」幫忙處理，但業者停止支付後竟爆發衝突。蕭姓前里長在2024年，宣稱可以協助陳情、協調，吳姓負責人以及閻姓股東，提供10%的乾股以及公關費，不過業者在今年初，就停止支付相關款項，前里長帶著有黑道背景的友人，在店裡和業者爆發肢體衝突，北檢依照組織犯罪.恐嚇取財，等罪提起公訴。 知情人士 說 ：「 公親變事主啊那肯定的啊 ，講說就是為了年輕人，希望你們做得好，結果你反咬我一口把東西誇大化。」台北市警中山分局中山一派出所副所長宋柏翰說：「本分局與刑事局組成專案小組，後續逮捕犯嫌蕭男等人歸案。」 蕭姓前里長以及同夥被檢方提起公訴 ， 不過這已經不是蕭姓里長 ， 第一樁爭議事件 ，記者VS.蕭姓男子(2021時任里長)說：「(里長要不要說一下)，(里長為什麼要遮臉)，(為什麼這蠅頭小利也要貪污)。」蕭姓前里長，先前就涉嫌詐領社會局，以及二殯回饋地方的經費，大約140萬元遭到起訴，2022年涉嫌賄選，一審宣判無罪，再加上今年的暴力事件，涉嫌恐嚇又遭起訴，後續也得面對司法調查。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
進口車商門市「巨型招牌突掉落」 9部汽機車慘遭砸
高雄市 / 綜合報導 高雄市鳳山區武慶路，一家進口車商門市的巨型招牌，今(18)日接近中午，突然掉落，砸中9部汽機車，還好沒有砸到人。透過畫面可以看到，進口車商門市的招牌，整塊掉落，現場一團亂，這巨型招牌，大概有30米寬，整塊掉下來，直接砸中下方停放的9部汽機車，其中6部汽車被砸損，還好沒有人受到波及，根據了解，這邊停放汽機車的區域，都是內部員工的停放區，或是停放展示車，沒有一般車輛，但為什麼招牌會掉下來，店家十分低調，沒有對外說明，警方則表示，沒有接獲店家通報，將會派員了解。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南拖吊業者處理國道車禍 "不速之客"冒名警察干擾
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南有拖吊業者在國道上處理車禍，卻突然出現一名男子自稱西港派出所警察，還不但斷跳針問"你不知道我是誰嗎？"，在現場放話嗆聲，甚至還疑似意圖開車衝撞，讓拖吊業者相當傻眼。台南警方表示這名男子並非西港派出所員警，也提醒冒用警員身分是有刑責的。拖吊人員處理車禍事故，突然出現一名男子在現場，狂問"你不知道我是誰嗎？"（圖／tainan__crane）拖吊人員處理車禍事故，突然出現一名男子在現場拼命跳針，狂問"你不知道我是誰嗎？"，還放話嗆聲。當是拖吊業者說，那名男子突然跑來事故車後面，人下車，跟我說＂你知道我是誰嗎＂，後面他又說他是西港所員警，他來這裡辦案，要給我們死。誇張情況就發生在國道一號南下319公里路段，當時拖吊業者正在處理車禍事故，卻遇上自稱員警的男子，干擾拖吊作業，甚至意圖開車衝撞。南市警西港分駐所巡佐李三福說，經本分局查證該名人員，並非本分局西港分駐所員警，本分局目前尚未接獲民眾報案。誇張情況就發生在國道一號南下319公里路段，自稱員警的男子干擾拖吊作業，甚至意圖開車衝撞。（圖／tainan__crane）畫面PO上網，網友調侃男子好可憐，連自己是誰都不知道，也提醒冒用警員身分是有刑責的。而到底這名男子是誰？又為什麼在國道上突然下車假冒員警，還是要等到當事人到案才能釐清真相。原文出處：台南拖吊業者處理國道車禍 "不速之客"冒名警察干擾 更多民視新聞報導又是楊梅休息站！青年男子疑輔助駕駛分心「連撞5車」 車頭全毀畫面曝光前往快速道路處理掉落物 竹東警車遭貨車追撞 女警輕傷最新／國1凌晨驚悚車禍！大貨車嚴重變形 貨物灑滿地「傷亡不明」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沈慶京首開臉書嗆「違法偵查」 北檢：法庭就歸法庭
台北市 / 綜合報導 京華城案進入言詞辯論，連續10個工作日密集開庭，威京集團主席沈慶京作為第2棒，不但昨(17)日在法庭上控訴檢察官還當庭痛哭，晚上更首度開通臉書專頁，第一篇貼文講的就是言詞辯論的感想，不過北檢表示，目前是還在言詞辯論階段不便回應，法庭上的事就回歸法庭。紅色毛衣搭配黑色西裝外套，威京集團主席沈慶京拄著拐杖一步步走入北院，昨日京華城案繼續開庭沈慶京第二順位上陣，當晚回家立刻網路開炮，昨日晚上首度啟用臉書帳號，封面照片寫下「我是威京小沈沈慶京」。晚上8點多發文表示身為快80歲的人，第一次發臉書要寫的竟是答辯感想，指出前台北市副市長林欽榮是唯一說京華城違法的證人，更點名4位同案被告表示共同經歷檢察官恐怖的政治辦案，批評檢察官沒證據就起訴。貼文一出迅速破6000讚，不過北檢表示，目前言詞辯論進行中不便回應，法庭的事應當回歸法庭，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」沈慶京昨日下午答辯一開口就是2個多小時，稱京華城是被霸凌39年的受害者，提到過世的父親時更是當庭痛哭。自己跟父親一樣不可能貪汙行賄，還控訴偵查檢察官教唆他咬柯，後面話鋒一轉表示自己的骨灰以後要撒在台灣海峽，遭審判長提醒脫離案情過多，請拉回主軸，支持者VS.前民眾黨主席柯文哲說：「阿北早安，加油加油。」京華城案連續10個工作日密集開庭，柯文哲沈慶京持續採無罪答辯真相究竟如何，只待法院作出公正判決。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話