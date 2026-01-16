快訊／男子持刀「找黃偉哲」陳情 血濺市長室外

一名男子在台南市長室外，持刀自傷。（圖／東森新聞）





台南一名51歲張姓男子今（16日）上午前往永華市政中心，在市長室外大喊要找市長黃偉哲陳情，駐衛警等人員上前勸說要求在外面坐下，他卻突然掏出一把刀朝頸部自傷，當場血流如注。醫護人員獲報到場，將張男後送至郭綜合醫院。張男行動的詳細動機，則由警方調查釐清。

嘉義消防局指出，10：13接獲市府駐衛警通報後，10：20抵達現場，10：46將傷者送達郭綜合醫院，送醫時張男意識清楚。

警方表示，張男14日就已經前往永華市政中心陳情，當時表示109年因毒品案於入獄，期間疑因戒護就醫時發生醫療疏失，且向相關單位陳情未果，故至市府陳情。

針對民眾於市府發生自我傷害情事，台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即制止規勸，並協助送醫，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。

市府社會局表示，該名民眾設籍於其他縣市，日前向社會局尋求臨時安置協助，惟因對租屋處有意見，遂前來表達訴求，並對社會局的協助表達感謝，不料後續竟發生此事，將進一步瞭解。

社會局指出，將持續協助，並與醫療及相關社政體系保持聯繫，確保個案獲得妥適安排。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

