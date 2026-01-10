快訊／男星藏愛3年宣布結婚！女友曝光竟是她 《廢財》CP假戲真做

記者趙浩雲／台北報導

管麟宣布與吳季璇結婚。（圖／翻攝自臉書）

男星管麟今（10）日驚喜宣布結婚喜訊，新娘正是演藝圈女星吳季璇，兩人從合作戲劇結緣，到如今攜手步入人生下一個階段，消息一出立刻引發粉絲熱烈祝福，也讓外界回想起3年前曾引發話題的「摸胸情」畫面，當年被外界解讀為曖昧互動，如今證實假戲真做，演藝圈再添一對佳偶。

管麟與吳季璇2020年曾合作電視劇《廢財闖天關》，2022年被媒體拍到兩人私下互動親密，不僅同框畫面甜蜜，還被捕捉到疑似「摸胸」的瞬間，引起網友熱議。當時管麟澄清表示「是角度問題」，並甜稱吳季璇是「很值得交的朋友」，但雙方始終未正面承認交往關係，讓這段關係多了一層神秘色彩。

管麟與吳季璇交往結婚。（圖／翻攝自臉書）

直到今日，兩人一次公開交往與結婚雙重喜訊，從緋聞、否認到修成正果。從曝光的照片中可見，現場以「LOVE」、「MARRY ME」氣球與燈飾布置成浪漫求婚場景，吳季璇手捧花束露出幸福笑容，兩人緊緊相擁合照，甜蜜氛圍藏不住，畫面充滿儀式感，也讓粉絲直呼超感動。

管麟、吳季璇曾是《廢財闖天關》中的「甜點CP」。（圖／三立）

不少演藝圈好友也紛紛留言祝賀，恭喜兩人從螢幕情侶升格為人生伴侶。網友更笑說，這對CP堪稱「最成功假戲真做代表」，從否認到結婚，一路走來終於開花結果。

