快訊／畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車 車頭全爛剩一半

記者黃國瑞、林昱孜／宜蘭報導

畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車，車頭全爛剩一半。（圖／翻攝畫面）

國道5號今（8）日下午發生一起追撞事故！一輛由林姓男子駕駛的自小客車，行經南向42公里處時，竟直接高速衝撞正在執行清掃作業的緩撞車；國道警方立即趕到現場處理，所幸並無造成人員受傷，據了解，林姓駕駛（52歲）當時開啟「自動駕駛輔助系統」，初步排除酒駕，詳細事故原因，仍有待進一步調查釐清。

畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車，車頭全爛剩一半。（圖／翻攝畫面）

畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車，車頭全爛剩一半。（圖／翻攝畫面）

8日下午3時45分許，王姓男子（67歲）駕駛緩撞車，正在該路段內側車道執行道路清掃戒護作業，豈料，突然遭林姓男子（52歲）駕駛的自小客車撞上。警消獲報後抵達現場，嚴重撞擊力道，導致自小客車車頭毀損凹陷「剩一半」，緩撞車後方也毀損。

廣告 廣告

畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車，車頭全爛剩一半。（圖／翻攝畫面）

所幸這起車禍並未造成人員受傷，經酒測排除酒駕，據了解，林男當時開啟「自動駕駛輔助系統」，未注意車前動態，反應不及直接撞上緩撞車後車尾，現場事故於下午4時25分排除，恢復正常通車，詳細車禍原因仍待調查。

畫面曝光！男開國5「啟動自動駕駛」猛撞緩撞車，車頭全爛剩一半。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

台南男闖縣城隍廟「折斷黑令旗＋狂鞭天公爐」畫面曝光 民俗專家示警

台南跟進營養午餐免費？黃偉哲回應了！他引用杜甫詩句痛批：北市炫富

跨國洗錢震驚全球！「太子集團」首腦陳志柬埔寨落網 將遣送中國受審

名醫ㄧ旁納涼？中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」 高大成：90％牽扯1事

