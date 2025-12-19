快訊／畫面曝光！黑衣男持長刀「臉戴防毒面具」點MK18煙霧彈丟擲

記者羅欣怡／台北報導

台北捷運板南線台北車站M7出口外，一名黑衣男子拖著置物箱，臉上早已掛上防毒面罩，在出口處在直接拿瓦斯槍點燃煙霧彈，就往前丟擲，一連丟出四顆，瞬間煙霧彌漫，從畫面中可以看到，箱子裡疑似還有多顆煙霧彈，黑衣男造成混亂後隨即從現場離開，現場畫面曝光。

男子丟擲點燃的煙霧彈，箱子中疑似還有很多顆。（圖／翻攝畫面）

據了解，一名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈遭，遭以利器從背後攻擊，左手臂出現大面積血跡，倒地後失去生命跡象，救護人員緊急施以急救並送醫搶救。目擊者指出，現場一片混亂，濃煙與尖叫聲交織，警方已封鎖現場並調閱監視器釐清案情，詳細事發經過仍待進一步調查。

煙霧彈丟出後，捷運瞬間煙霧瀰漫。（圖／翻攝畫面）

