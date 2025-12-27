快訊／異常死…爆染H5N1禽流感！芳苑蛋雞場「急殺2.7萬隻雞」成白袋屍

記者簡榮良／彰化報導

活跳跳的生命，變成白袋囊中物！彰化縣府23日獲報芳苑鄉1處蛋雞場出現雞隻異常死亡現象，經採檢確診H5N1禽流感病毒，防疫人員今（27）日前往撲殺2萬7347隻蛋雞，全裝進白色麻布袋中做上記號，由小山貓鏟起運走。雞農的心血毀於一旦，淚流乾日子還是得過。就怕有人僥倖，縣府提醒，發現異常死亡沒主動通報，可開罰新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣府23日獲報芳苑鄉1處蛋雞場出現雞隻異常死亡現象，經採檢確診H5N1禽流感病毒。（圖／翻攝畫面）

彰化縣動物防疫所表示，今年12月23日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反應其場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於27日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，一共撲殺2萬7347隻蛋雞。

防疫人員今（27）日前往撲殺2萬7347隻蛋雞，全裝進白色麻布袋中做上記號，由小山貓鏟起運走。（圖／翻攝畫面）

防疫所提醒近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯降低，且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，應注意保暖與通風工作。且適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作。

因此，養禽場若有以下異常情況，務必立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原：

1.平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。

2.籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。

3.禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。

4.家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例。

就怕有人僥倖，縣府提醒，發現異常死亡沒主動通報，可開罰新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。（圖／翻攝畫面）

縣府呼籲業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

