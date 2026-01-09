快訊／異軍突起！美股開盤「核電題材」狂飆破13％

財經中心／倪譽瑋報導

Meta有意透過核電發展資料中心，帶動其合作商的股價，漲幅較科技股亮眼不少。（示意圖／翻攝自pixabay）

本次美股交易日，美國重要數據非農就業人數出爐，低於市場預期較多。另外，臉書母公司Meta與先進核能技術公司Oklo Inc、能源大廠Vistra Energy達成協議，Meta將運用這兩家的核電發展資料中心，相關股價可留意。今（9）日美股開盤，Oklo、Vistra Energy一度飆漲破13%。

美國勞工部勞工統計局（BLS）公布非農就業數據，2025年12月非農就業為5萬人，低於市場預期的6.6萬。失業率數據則是4.4％，低於市場預期4.5％，雖有稍稍降低，不過仍可看出勞動市場偏疲軟。此外，先前美國總統川普表示國防預算要升到1.5兆美元、美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售的消息，市場持續消化中。

廣告 廣告

個股方面，雖然整體焦點偏離科技股，但仍有值得關注的消息，因《晶片法案》美國政府以約89億美元換取英特爾10％股權，如今川普大讚執行長陳立武「我們做成了一筆極棒交易」。Meta還有宣布與Oklo、Vistra Energy合作，購買核電用於數據中心營運，Oklo將運用Meta的資金發核電園區、Vistra則以現有三座核電站供電。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲164.00點或0.33%、標普500指數上漲20.69點或0.30%、那斯達克綜合指數上漲53.57點或0.23%、費城半導體指數上漲92.10點或1.24%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.89美元或0.48%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.02美元或0.39%。另外，Vistra Energy（VST）上漲20.78美元或13.80%、Oklo（OKLO）上漲12.90美元或13.22%、Meta（META）上漲4.65美元或0.72%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

更多三立新聞網報導

又有記憶體廠被關禁閉！旺宏下週一起列處置股 面板廠彩晶也入列

男保溫杯用20年鉛中毒！1年後死了 「裝這些」恐溶出金屬

三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端

早餐「喝這杯」恐腐蝕大腸！醫示警：罹癌率高一倍

