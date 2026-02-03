快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四女兒黃詠淇證實，馬如龍兒子黃人龍於家中猝逝，享年49歲。

馬如龍兒子黃人龍於家中猝逝，享年49歲。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

據《三立新聞網》報導，馬如龍四女兒黃詠淇透露，2日和弟弟黃人龍才在醫院進行健檢，不料送弟弟回家後，卻於晚間6時接到弟媳噩耗，表示弟弟在房內失去意識，急忙送往醫院搶救；雖一度恢復心跳，但最終仍不治身亡，死因尚待釐清。

突如其來的噩耗讓黃詠淇大受打擊，她表示：「昨天上午我們都還在一起，因為成人45歲之後都會通知有一些健康檢查可以做，我跟他在醫院做完之後，下午4點左右送他回家，人都還好好的，後來是他太太將近6點下班，回家後上樓，才發現他倒在房間地上，沒有意識了」疑似因跌倒撞到地板身亡。

黃詠淇感到疑惑：「很奇怪，他平時身體健康，雖然可能有撞到牆角，眉峰那邊有一點傷有撞到流血，但醫生說傷口不大，不是致命的問題，現在沒辦法開死亡證明，我只能等檢察官相驗」詳細死因仍待進一步調查釐清。



