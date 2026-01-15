快訊／疏散失職釀19死！光復鄉長林清水被逮 聲押禁見獲准

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡、5人仍失聯，花蓮地檢署昨（14）日發動搜索鄉長林清水住處、光復鄉公所及相關人員住處，並帶回林清水、公所秘書張源寶、民政課課長王詠濬、民政課前承辦員曾女4人進行偵訊，於深夜移送花蓮地檢署複訊後，認定鄉長林清水有勾串共犯、證人之虞，當庭將他逮捕，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准，另3人前2者交保、後者請回，3人皆限制住居、出海及出境。

廣告 廣告

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡、5人仍失聯。（圖／行政院）

檢方指出，林清水、公所秘書張源寶、民政課長王詠濬及民政課前承辦員曾女，皆屬災害防救業務人員，明知林業及自然保育署花蓮分署已於去年9月21日11時發布黃色警戒（預防性撤離）、9月22日7時再發布紅色警戒（強制撤離），卻未依《災害防救法》及相關規定積極執行疏散作業，導致部分民眾未能提前撤離。

此外，檢方調查發現，相關人員在撤離人數統計上疑似浮報，並將不實數據陳報花蓮縣府民政處。直到9月23日下午馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，大量泥沙瞬間湧入光復鄉，造成19人死亡、5人至今仍失聯。認定林清水等4人涉犯《刑法》行使公務員登載不實公文書、過失致死等罪嫌。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，昨日遭當庭逮捕並聲羈押禁見獲准。（圖/林清水臉書）

花檢昨日指揮調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站及花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局發動搜索，並將林清水等4人帶回偵訊。經複訊後，認定4人均涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死等重罪，其中民政課前承辦員曾女獲請回，限制住居、出境及出海；民政課長王詠濬以15萬元交保、公所秘書張源寶以20萬元交保，均限制住居及出境出海。至於鄉長林清水，檢方認為其有勾串共犯、證人之虞，具羈押必要性，當庭逮捕並向花蓮地院聲請羈押禁見，已獲法院裁准。

更多FTNN新聞網報導

兄弟倆涉替太子集團洗錢！北市雪茄館負責人160萬元交保 哥哥羈押禁見

假借觀光！馬來西亞人來台當車手 5人新竹商圈落網遭羈押禁見

涉收賄300萬！台南前消防局長李明峯、女友人裁准收押禁見 理由曝光

