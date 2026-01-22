快訊／瘋傳對美投資5000億報導 國發會澄清了！

財經中心／廖珪如報導

國發會指出，我國將以台灣模式投資美國分為兩部分，一部分是由台灣企業自主投資 2,500 億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限 2,500 億美元之融資額度給有融資需求的業者，故兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。（圖／記者廖珪如攝影）

有關外界將我國企業對美自主投資 2,500 億美元與融資信用保證 2,500 億美元額度，加總成為 5,000 億美元之誤解，以及對我國潛在 GDP 減損之評論，本會澄清說明如下：

一、有關我國將以台灣模式投資美國係分為兩部分，不可加總，政府已一再對外說明，卓院長更於 1 月 20 日記者會強調，一部分是由台灣企業自主投資 2,500 億美元；另一部分則是為協助企業資金取得，政府會建立信用保證機制，支持金融機構提供上限 2,500 億美元之融資額度給有融資需求的業者，故兩者形式及功能截然不同，不應直接相加。

關稅談判降低短期衝擊：輸美對等關稅降至 15% 使 GDP 影響趨向中性

二、有關台美關稅談判底定對經濟影響，在短期部分，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自 32%（114 年 4 月美方公布）調降為 15% 且不疊加 MFN 後，衝擊已大幅降低，對台灣 GDP 影響由原先「-0.78% 至 -0.3%」變為「0.00% 至 0.01%」。

動態觀點評估中長期效益：對美投資係產業延伸並帶動國內供應鏈升級

三、至於外界關切企業自主赴美投資 2,500 億美元對中長期潛在 GDP 的影響，不應以靜態方式直接扣除對美投資金額來評估，而須以長期動態觀點來分析對國內資本累積、總要素生產力之效益。包括:1、對美投資係台灣產業實力的延伸，隨企業全球化布局將更精準貼近終端市場並擴大產值，進一步提升獲利，不僅挹注稅收成長，亦將同步帶動國內先進製程投資，並促進國內相關供應鏈升級與驅動建廠需求。

2、美方已具體承諾將建立雙向投資機制，並擴大投資我國五大信賴產業，近期國際大廠如美光、輝達等陸續加碼在台設立研發中心或高階生產基地，未來將有更多美國企業來台投資。另傳統產業在台美關稅協議底定後，與競爭對手國居於平等或優勢競爭地位，並降低不確定性，這些都有助傳統產業加速投入雙軸轉型升級，並有利出口。

確立戰略夥伴關係獲國際肯定：各大投資機構上調台灣經濟成長預測

四、近期國際投資機構紛紛上調今年台灣經濟成長預測，主要考量為台美貿易談判確立戰略經濟夥伴關係，貿易不確定性顯著降低，這不僅鞏固高科技產業優勢，亦為傳統製造業帶來復甦契機，近期野村、瑞銀、星展等金融機構分別上調台灣今年經濟成長率達 4.4%、4.5%、4.8%，都較主計總處 3.54% 為高。

