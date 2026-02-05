快訊／瘋傳日本量產三奈米？ 台積電回應了！

財經中心／廖珪如報導

今日日本媒體盛傳台積電將在日本熊本二廠將量產3奈米晶片一說，並且投資額估計達170億美元，台積電高層預計今（5）日將前往首相官邸，直接向首相高市早苗報告這項計畫。

對外媒報導，台積電對此回應：台積公司董事長暨總裁魏哲家博士今（5）日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

更多三立新聞網報導

盤前／友達加入戰隊 低軌衛星20檔曝

熱門股／傳輝達矽光子實驗室落腳新竹 台廠20檔起飛

熱門股／記憶體還能買嗎？ 大摩報告曝光

記憶體、矽光子黑馬全收 報告一次看

