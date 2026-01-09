快訊／發哥歲末神龍擺尾！年增23% 聯發科12月營收512億「雙率雙升」

財經中心／師瑞德報導

IC設計龍頭聯發科（2454）今（9）日公佈2025年12月份營收報告，受惠於旗艦晶片出貨暢旺及年底備貨需求回溫，單月合併營收來到新臺幣512億6仟6佰萬元，不僅較上月成長9.32%，更較去年同期大增22.99%，呈現亮眼的「月增、年增」雙成長態勢，為2025年畫下完美句點。

旗艦晶片助攻 單月營收重返500億大關

聯發科12月營收一舉突破500億元大關，表現優於市場預期。市場分析，這主要歸功於新一代天璣旗艦晶片在AI手機市場獲得陸系及國際品牌大廠採用，強勁的拉貨動能抵銷了傳統淡季的影響。與2024年12月的416.83億元相比，年增率高達22.99%，顯示手機市場復甦力道強勁，且聯發科在高階市場的市佔率持續擴大。

全年營收逼近6000億 年增逾12%

累計2025年一至十二月份，聯發科全年合併營收達新臺幣5,959億6仟6佰萬元，較2024年的5,305億8仟6佰萬元成長12.32%。雖然最終以些微差距未能在帳面上突破6000億大關，但近6000億的營收規模仍展現了公司在半導體景氣循環中的強大韌性與成長爆發力。

展望2026 AI應用成關鍵

展望2026年，法人認為，隨著邊緣AI（Edge AI）應用在智慧型手機、PC及車用電子領域全面開花，聯發科憑藉在算力與能效上的技術優勢，可望持續受惠換機潮。今日公佈的亮麗營收數字，也被視為半導體產業2026年首季行情的風向球，為科技股注入一劑強心針。

