快訊／發現F-16V戰機黑盒子訊號！ 顧立雄曝：將再進一步確定定位

顧立雄今天受訪表示，有發現F-16V戰機黑盒子訊號。（鏡報李智為）

空軍一架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）6日晚間執行例行夜間訓練任務時，在花蓮縣豐濱鄉以東的海面上失事，辛柏毅疑彈射跳傘落海下落不明。對此，國防部長顧立雄今天受訪時說明進度，有派專業船隻去做黑盒子定位，現在有一些斷斷續續訊號出來，不過還要再進行進一步的確認。

不放棄！ 持續搜救辛柏毅

顧立雄今天赴立院報告「國防應變作為與規劃」並備質詢，針對辛柏毅搜救進度，他在立院受訪前說，首先要感謝海巡，還有陸海空軍的辛苦，海巡相應派出62艘次艦艇，無人機出動16架，第二作戰區則沿花蓮到台東不斷搜索，目前已經有1206人次，持續不斷進行搜索中。

有黑盒子訊號！ 顧立雄：將再進一步確定黑盒子定位

顧立雄說，現在派專業船隻去做黑盒子定位，且有一些斷斷續續訊號出來，不過還要再進一步確認，不過海象實在不好，因此船隻無法出港，一旦海象好的時候，船能出港，將再進一步確定黑盒子定位，定位後，有相關的進展會再報告。

第五聯隊第27隊隊長周明慶日前說明，辛柏毅遇到的是，F-16的4大殺手中的空間迷向，他也已經知道遇到空間迷向，也報出來，同時檢查高度表已經下掉，所以最後一道關卡就是彈射跳傘，「他該做的都已經做了」。

