快訊／發言人李有宜宣布請辭退黨！民眾黨：已在第一時間表達關心

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30日）宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨。對此，民眾黨回應，尊重其個人生涯規劃，感謝她過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

李有宜上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

廣告 廣告

對此，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝她過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

更多三立新聞網報導

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

麥玉珍表態爭取參選台中市長！黃國昌竟「現在才聽到」：內部會審慎評估

桃園蘆竹回收工廠火警！火光、黑色濃煙直竄天際 警消緊急灌救中

陳時中遭狗仔跟拍提告了 黃國昌狂嗆太可笑：歡迎來告！你是要告什麼啊

