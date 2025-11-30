快訊／發言人李有宜退黨 民眾黨回應了

李有宜宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）





民眾黨發言人李有宜今（30日）無預警宣布辭去黨職、退出民眾黨，引發外界議論。台灣民眾黨對此回應，尊重李有宜的生涯規劃，並祝福早日完成學業。

民眾黨對於李有宜退黨一事，回應尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

李有宜在社群宣布，「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨」，她將全力專注博士班學業，同時期許自己早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期」。

由於李有宜被視為有望出戰2026年新北市市議員選舉，如今她無預警宣布退黨，不僅震撼地方，也引發外界好奇民眾黨對選戰的後續安排。

