快訊／發錢了！最高6715元大紅包 全網最詳細「加碼領取攻略」

財經中心／師瑞德報導

2026國保大紅包來了！老年年金保底5000元、身障年金6,715元。符合資格民眾滿65歲後，備妥身分證、存摺封面與印章，即可向勞保局申請。新制大幅放寬排富標準至1,025萬不動產， 176萬人受益。切記欠費不可超過10年，否則無法選領5,000元優待方案。政府更啟動 CPI 連動機制，讓你的晚年保障隨物價自動增長。(圖／擷取自免費圖庫Pixabay)

最高6715元的大紅包正在等你領！行政院拍板通過國民年金（國保）史上最大改革，不僅老年年金保底加碼到5000元，身心障礙保證年金更是衝上6715元。這次不只錢變多，連原本擋人的房產排富天花板都拆了，全台176萬人都有機會領到這筆晚年救命錢。

如果你想順利拿到這份紅包，這份2026領錢攻略請務必收好！

三要請領攻略：掌握錢領最多的關鍵

想領到最高額度，這三件事你一定要做到：

1、要補繳：

* 檢查「10年內」是否有欠費

* 國保分A、B兩式，要領保底5000元的A式，前提是不能有嚴重欠費。

* 原因：只要補清10年內的欠費，就能換取每個月5000元的長久保障，非常划算。

2、要核對：

* 確認名下房產是否在「1025萬」內

* 新制大幅放寬排富標準，不動產價值從500萬放寬到1025萬元。

* 原因：過去因為名下有祖產或自住房領不到的人，現在只要符合新標準，就能立刻請領。

3、要主動：滿65歲前留意掛號信件

* 勞保局通常會主動寄發申請書，但如果地址有變或沒收到，請主動詢問。

* 原因：政府發錢不會自動匯入，必須完成申請程序才能領。

致命地雷警示：做錯這件事 紅包變白紙

在領國保的路上，最慘的下場就是：放任保費欠繳超過10年。

* 年資永久作廢：欠費一旦超過10年，那段年資就再也補不回來，直接歸零。

* 喪失5,000元資格：只要有超過10年的欠費紀錄，領取時就會被禁止選擇A式（5,000元保底）。

* 慘痛後果：乖乖繳費的人每月領5,000元，欠費太久的人只能選B式，每個月可能領不到2,000元，這輩子領到的總額會縮水數十萬。

終極決算金額：你最高能領到多少？

2026年新制設定了超強的地板保障：

* 老年年金：保底每月領5000元：符合A式資格者，退休後每月穩領5000元，且會隨物價（CPI）調整。

* 身障年金：保底每月領6715元：針對身心障礙朋友提供的更高額度保障，確保基本生活。

* 遺屬年金：保底每月領5000元：若投保人不幸過世，符合資格的家屬每月也有基本保障金。

國民年金請領懶人包（必備資訊）

* 年齡限制：必須年滿65歲才能領取。

* 去哪裡領？ 向勞保局申請。可郵寄紙本或透過「勞保局e化服務系統」線上辦理。

* 要帶哪些證件？ 1.身分證影本。2.本人存摺封面影本。3.個人印章。

* 何時會收到？ 審核通過後，年金會於每個月的最後一個工作日匯入帳戶。

* 收信時間：勞保局通常會在您滿65歲的前一個月寄發通知書。

這份2026國保大紅包攻略已為您整理完畢，老年年金保底5000元、身障年金6715元，惠及176萬人。請備妥相關證件向勞保局申請，並切記欠費不可超過10年。

