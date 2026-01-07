快訊／白宮宣布：美國退出「66個國際組織」 川普簽署公告

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國白宮表示，總統川普於週三簽署一項公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織，以及31個聯合國體系下的機構，理由是這些組織「運作方向與美國國家利益相牴觸」。

白宮並未公布具體名單，但指出，這些組織推動「激進的氣候政策、全球治理，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫」。

白宮說明，這項決定是在全面檢視美國所參與或簽署的所有國際政府間組織、公約與條約後所做出的結果。

白宮強調，「這些退出行動將終止美國納稅人對相關機構的資金挹注與參與，因為這些機構將全球主義議程置於美國優先事項之上，或在處理重要議題時效率不彰、成效有限，使得美國納稅人的資金更適合以其他方式運用，以支持相關使命。」

針對外界要求提供進一步細節及完整名單，白宮暫未作出回應。

自一年前展開第二任期以來，川普已著手大幅削減美國對聯合國的資助，停止與聯合國人權理事會的往來，延長對巴勒斯坦救濟機構（UNRWA）的停款措施，並宣布退出聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，他也已表明，計畫退出世界衛生組織（WHO）以及《巴黎氣候協定》。

