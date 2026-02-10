快訊／白宮發話支持1.25兆軍購條例 賴清德明攜三軍將領親上火線說明

總統府明將舉行記者會，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。（資料照片／鄒保祥攝）

總統賴清德去年提出的8年1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會遭藍白10度封殺，近期美國國務院更公開表態支持國防特別預算。對此，總統府明天將舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，由賴清德親自發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

為強化台灣自我防衛能力，總統賴清德去年提出為期8年、新台幣1.25兆元的《國防特別條例》草案，行政院去年底通過後送交立院審議。不過該草案遭藍白10度杯葛在立法院程序委員會，迄今未付委審查，連美國國會議員都接連表達關切，近期美國國務院還正式回應，表態支持國防特別預算。

對此，總統府將於明天上午10時在總統府大禮堂舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，由賴清德親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

除了副總統蕭美琴陪同出席，與會陣容還包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，於賴清德談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

府方人士表示，賴清德去年11月即以記者會形式提出「8年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。再加上放眼區域情勢，日本、韓國今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力。

府方人士指出，相較之下台灣8年1.25兆的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。透過此次記者會，將再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，並向國人清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。



