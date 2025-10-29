快訊／白宮：川習會10/30上午11點於南韓舉行
路透社29日晚間報導，白宮宣布，美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」雙邊會談，將於南韓時間30日上午11點（台灣時間上午10點）舉行。
中國外交部29日下午發布公告，確認習近平和川普將在30日於南韓釜山舉行會談。
先前白宮僅公布日期，及表示川習會在上午舉行，未公布確定的時間。中方直到29日才首度證實川習會成行，但也未提及時間。
