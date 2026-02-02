快訊／白沙屯媽祖進香時間出爐 8天急行軍





信眾注意了。2026白沙屯媽祖進香時間出爐，廟方今（2日）舉行擲筊儀式，確定進香日為農曆2月26日（國曆4月13日）、刈火為農曆3月1日 （國曆4月17日）、回白沙屯日為農曆 3月4日（國曆4月20日），總共8天的急行軍。

相較去年10天9夜的進行時程，今年8天堪稱已達急行軍程度。而根據《白沙屯媽祖婆網站》，過去21年的進香時程最長為2017年的12天11夜，最短為2009年的6天5夜。廟方表示，今年報名時間為國曆3月11日至4月9日。

今年的進香擲筊擇日儀式吸引上萬名網友同時觀看，顯見白沙屯媽祖在台灣民間的強大凝聚力，而後續詳細放頭旗、登轎與出發時間，有待廟方進一步公布。

