快訊／百億投資落地 緯創高雄智慧廠房上梁釋出4500職缺

財經中心／李宜樺報導

經濟部主祕莊銘池（右4）、緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠緯創資通賴志忠（左4）及與會貴賓共同出席上梁典禮，象徵工程順利進入新階段。緯創高雄智慧廠房預計明年完工啟用，總投資近百億元，將創造4,500個就業機會。（圖／經濟部提供）

高雄前鎮科技產業園區轉型再添火力！電子大廠緯創資通今（10）日舉行高雄智慧廠房上樑典禮，象徵投資案進度順利邁入新階段。該案總投資金額近百億元，未來完工後將建置高階自動化產線，預計創造4,500個就業機會，成為南部智慧製造的重要據點。

百億投資落地 緯創高雄廠邁新里程

典禮由緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠主持，經濟部主任祕書莊銘池、產業園區管理局副局長劉繼傳等人共同出席，見證這座高雄智慧廠房的重要里程碑。新廠位於前鎮科技產業園區，地上九層、地下兩層，預計明年完工啟用，導入智慧製造與節能科技，象徵緯創南進布局再下一城。

結合南部S廊帶 打造智慧製造重鎮

經濟部主任秘書莊銘池表示，緯創集團持續投資高雄，不僅呼應賴總統的「均衡台灣」政策，也強化嘉義至屏東的S廊帶產業聚落。這座智慧工廠未來將與嘉義、高雄、屏東形成南部科技鏈，強化整體供應鏈韌性。

園區升級翻新 五棟老廠將重建

園管局副局長劉繼傳指出，前鎮科技園區的前身為高雄加工出口區，是台灣經濟起飛的關鍵基地。園管局推動「風華再現計畫2.0」，預計拆除重建五棟老舊廠房，總樓地板面積將從4萬4,360平方公尺擴增至24萬4,570平方公尺，提升5.5倍產業空間，吸引更多高科技製造投資進駐。

改善生活設施 育才留才並進

園管局也規劃改善員工宿舍與餐廳等生活設施，並推動產學合作，培育在地研發人才，協助企業「攬才、育才、留才」，為高雄產業升級奠定基礎。

