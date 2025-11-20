快訊／盧秀燕怒轟白目！賓賓哥公開對話反擊了：學校老師知道要直播

記者蔡維歆／台北報導

台中某國中邀請魔術師王元照演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分現身，甚至開啟直播，引起學生家長及校方不滿。台中市長盧秀燕得知此事後相當生氣，怒斥網紅開直播不尊重法律和學生，宣布台中永不錄用倆人。如今賓賓哥終於忍無可忍，關於校園直播事件，決定站出來還原真相。

賓賓哥出示跟學校的對話紀錄。（圖／本人提供）

事件發生前，他與該校老師早已透過 LINE 溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。然而事到如今，賓賓哥卻成了被推入輿論風暴的替罪羊。他之所以未第一時間公開對話內容，是出於善意，希望保護那位溝通過程始終禮貌的老師，他也有盡到保護學生的職責。但近日公司電話被抗議聲瘋狂灌爆，賓賓哥與團隊承受莫須有的指責，名譽受到嚴重傷害。

賓賓哥表示多年來投入公益從不計較，直播作業更是謹慎。如今卻要獨自扛下整起事件，無疑荒唐。這場誤會本不該由他承擔。既然邀請者是學校老師，校方更在活動當下全程知情，如今卻將責任全推向外部來賓，只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。

