快訊／真的有人中！刮刮樂百萬得主明早「霸氣現身」 親揭中獎秘辛

財經中心／師瑞德報導

真的有人中獎！台中市南區「得鴻福彩券行」刮出「2,000萬超級紅包」二獎100萬元。不同於以往低調領獎，這位幸運兒將於明（13）日上午9:30親自現身彩券行！想知道他是怎麼選號的？想沾沾財神爺的喜氣？明天早上工學路不見不散！（圖／記者師瑞德攝影）

過年期間刮刮樂買氣強強滾，但許多民眾總好奇「大獎得主到底是誰？」。台中市南區今（12）日傳出令人振奮的好消息，一名幸運兒在「得鴻福彩券行」刮出「2,000萬超級紅包」的二獎100萬元。不同於以往得主多選擇低調神隱，這位幸運兒決定不藏私，將於明（13）日上午親自現身彩券行，大方分享被財神爺眷顧的喜悅。

開出百萬大獎的「得鴻福彩券行」位於台中市南區工學路143號。彩券行代理人石幸真證實，這名中獎人將在明日上午9點30分重返幸運地。屆時，他將親口還原刮中當下的心情轉折，以及究竟是靠什麼樣的靈感或選號策略，才能幸運抱走百萬獎金。

由於大獎得主願意公開露面實屬罕見，消息一出立刻引發話題。彩券行也廣邀媒體朋友蒞臨採訪，一同見證這份幸運，也讓民眾沾沾喜氣。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

