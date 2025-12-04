快訊／真相大白！全聯鯛魚排禁藥羅生門 高市衛生局長親上火線鞠躬道歉

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

高雄市衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎針對全聯鯛魚排羅生門事件，鞠躬道歉。（圖／記者簡榮良攝影）

全聯通路販售之「台灣鯛魚排」，日前遭驗出動物用藥超標，全面下架回收，不過，供應商雲林口湖漁類生產合作社公布SGS檢驗報告顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，高雄市衛生局則強調兩者為「不同檢體」。到底有無禁藥？整件事情成了羅生門，高雄市衛生局今（4)日無預警召開記者會，局長黃志中針對整起事件說明來龍去脈，並當場道歉。

高雄市衛生局召開記者會說明來龍去脈，表示檢驗值因人為電腦設定錯 誤而放大十倍，結果應為「未檢出」。（圖／記者簡榮良攝影）

高雄市衛生局表示，針對本局11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟咥啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科内部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

全聯通路販售之「台灣鯛魚排」，日前遭高雄市衛生局驗出動物用藥超標，全面下架回收，但後續業者送檢未驗出，整件事情成羅生門，今真相大白。（圖／高市衛生局提供）

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟哩啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。

此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。



