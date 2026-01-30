快訊／「眾量級」帳務糾紛調解再度破局 Andy老師訴求：拿到我應得的

記者莊淇鈞／新北報導

百萬YouTube頻道「眾量級」創辦人Andy老師（王崇睿）和家寧（張家寧）分手後，雙方因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今天（30日）新北地方法院再度傳喚Andy老師及家寧媽（曾淑惠）跟家寧爸（張國龍）到庭調解，但調解了30分鐘後， Andy老師所訴求「拿到我應得的，張家王家一人一半」，因為家寧媽媽所提供的資料不足，再度破局，因此還需要進行下一次的調解。

回顧案情，「眾量級」Andy老師（王崇睿）公開指控，前女友家寧（張家寧）一家將其10年心血佔為己有，且頻道營收超過億元，Andy老師僅分得695萬元。Andy更聲稱大部分收入未匯入公司帳戶，而是進入家寧父母的個人外幣帳戶，家寧一家涉嫌逃漏稅。Andy老師公開指控10年來頻道總收益超過新台幣1億元，自己卻僅分得695萬元，其餘收益都被張家寧及其父母拿走。

根據Andy老師的指控，眾量級所屬的「群海娛樂」公司自2018年8月14日成立，負責人為家寧的母親曾淑慧。他聲稱，從2018年到2024年間，該公司的營業額加上YouTube收益總計超過新台幣1億元，而這些盈利都被存入了張家父母的個人外幣帳戶。

網紅Andy老師指控前女友家寧與家人奪走200訂閱頻道「眾量級」頻道經營權，十年心血遭到淨身出戶，家寧媽媽雖然反駁，但是Andy老師也再度拍片反咬頻道營利超過1億。家寧當時發聲切割媽媽曾淑惠，以4分鐘的影片聲明向大家致歉，並一再強調是與Andy老師一樣領月薪，不過網友抓包她狂刪除精品文，並一一進行精品價值統計。

