快訊／知名科技公司打壓員工？勞動部：若違法將公布雇主姓名、裁罰50萬

財經中心／王文承報導

生醫公司泰博科技去年7月爆發勞資爭議，公司對移工的管理規則嚴苛且霸道，甚至打壓工會，勞動部今日表示，裁處雇主新台幣10萬元至50萬元不等的罰鍰，並公布雇主及其代表人姓名。（圖／記者王文承攝影）

生醫公司泰博科技去年（2025年）7月爆發勞資爭議，當時泰博工會曾赴勞動部前抗議，並演出行動劇，指控公司對移工的管理規則嚴苛且霸道，甚至打壓工會，對提出申訴的勞工採取不續聘手段，涉有侵害勞工權益之嫌。對此，勞動部今（9）日表示，如經裁決委員會審理後，已認定雇主涉有違反《工會法》第35條之情事，將依同法第45條規定，裁處雇主新台幣10萬元至50萬元不等的罰鍰，並公布雇主及其代表人姓名。

以下為勞動部說明全文：

一、有關泰博科技股份有限公司企業工會與泰博科技股份有限公司間之不當勞動行為爭議事件，本部前已收受裁決申請，並已召開二次會議進行調查，爾後將依相關程序續行調查。

廣告 廣告

二、另就工會請求本部「調查泰博資方企圖染指工會」一事，本案已於2月2日收受工會相關陳報資料，並將於後續會議中，依法進行調查。

三、如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法第35條之情事，本部將依工會法第45條規定裁處雇主10至50萬不等之罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。

四、本部呼籲，雇主應尊重工會自主運作，不應對工會有任何不當妨礙或影響之行為。

更多三立新聞網報導

陸好市多沒賣台灣「這款經典零食」 小粉紅超崩潰！官方神回覆笑翻眾人

長輩都說讚！好市多「紅色禮盒」回憶殺滿點 會員瘋搶：過年打麻將標配

過年前搏翻身！威力彩連29期槓龜「頭獎衝11.5億」 財富自由看今晚

輝達不是唯一！分析師點名「這3檔」股票成致富關鍵字：最終贏家

