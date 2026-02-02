快訊／知名音樂人袁惟仁病逝享年57歲 二姊曝他走得平靜、將與父安葬同處



知名音樂人袁惟仁今天（2日）傳出病逝，享年57歲。資深音樂人陳子鴻在臉書也證實這項消息。

「小胖老師」袁惟仁是華語樂壇有名音樂人，曾任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手的專輯製作人，寫過《征服》、《夢一場》、《旋木》、《離開我》等膾炙人口的歌曲，也多次擔任歌唱比賽評審。2018年7月在上海因意外跌倒引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，動刀治療2個月後脫離險境，後來返回台東老家休養，臥病至今8年，今天病逝家中。

友人陳子鴻今天臉書轉發袁惟仁姊姊的發文，告知「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽,開車時聽,傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」 （責任編輯：殷偵維）

