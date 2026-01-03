快訊／知情官員曝川普下令空襲委內瑞拉

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）日凌晨傳出多次爆炸聲響，可以看到市區冒出濃煙。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）日凌晨傳出多次爆炸聲響，目前白宮尚未出面承認發動空襲，不過，美媒《CBS》引述知情美國官員說法，稱此次空襲正是由美國總統川普下令。

根據《CBS》報導，匿名知情美國官員透露，川普下令襲擊委內瑞拉境內的目標，包括軍事設施。知情人士表示，川普在幾天前就已批准了美軍對委內瑞拉實施打擊，並曾討論在聖誕節當天就執行這項任務，但最終美國認定聖誕節在奈及利亞打擊ISIS的優先順序更高，因此行動被推遲到今天。

廣告 廣告

另外官員指出，美軍同時也希望選擇更有利於任務成功執行的天氣條件。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

委內瑞拉宣布進入緊急狀態！指控美國襲擊 籲全民共同保衛國家

川普動手了？委內瑞拉首都連環爆炸 民眾驚慌奔逃、飛機低空飛行

白宮下令「隔離」委內瑞拉石油！傳海防人力不足 扣押油輪有難度