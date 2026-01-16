快訊／砍「公視董事延任條款」！藍白再聯手三讀公共電視法

記者楊士誼／台北報導

公共電視法修正案三讀通過，公視董事延任條款遭砍。（圖／翻攝自Google Map）

藍白立委日前推出「公共電視法第16及第49條」修正案，將公視董事任期屆滿但未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任的條款，加上如「未於任期屆滿六個月前提名」等特定例外，立法院院會今（16）日在藍白聯手下，該修法三讀通過。

根據羅智強、翁曉玲版修法內容，公共電視法第16條原規定「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」。根據稍早三讀通過之修法版本規定，該「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」規定被刪除。

更多三立新聞網報導

快訊／挨批「圖利天龍人」！羅智強提案修眷改條例 59：49票三讀通過

總統國情報告協商破局！陳培瑜怒槓黃國昌「錯假訊息」 雙方爆激烈口角

羅智強嗆卓榮泰菜瓜布院長 黃帝穎：藍白不敢面對倒閣後的民意檢驗

經民連批眷改條例「圖利有錢人」：羅智強選區8個國宅佔比最高

