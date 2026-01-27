快訊／破天荒！台電2025年大賺729億元 史上最賺錢的一年 本業、業外都進帳

台電公司2025年大賺729億元，是史上最賺錢的一年。吳馥馨攝



台電今（27）日召開董事會，並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，創歷年新高；與合理利潤近300億元相比，增加約300億元。比上一次2015年大賺617億元的史上新高紀錄，足足多了逾百億元。也比台電日前透露2025年賺逾600億元還多了逾100億元。

台電表示，2025年稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，主要來自台電在房地活化及轉投資等開源節流的精進作為，剩餘近600億元才為電業收入。

台電副總蔡志孟昨天先依據台電去年前11月賺了736億元的財報說明；受惠國際燃料成本下跌，去年發電燃料成本降了300億元至400億元，電價合理化則貢獻約300億元左右。

台電表示，近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4,200億元鉅額累計虧損。去年盈餘將用於填補累虧，預計彌補虧損後，累虧將降到約3,500億元。

台電表示，僅於2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2,500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3,500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。

台電進一步指出，台灣目前住宅平均單價為每度2.89元，仍遠低於日本（2024年）每度7.73元，以及韓國2024年的每度3.96元。其中，工業平均電價每度4.27元，相較日本（2024年）每度5.87元及韓國（2024年）每度4.96元，也仍具國際競爭力。

台電去年受惠國際燃料大降，加上2度調整電價，去年大賺了729億元；在經濟部油電糖水4家國營事業中，表現一枝獨秀。據國營司之前公布，中油去年最終虧損91億元；台糖賺75億元；台水公司則虧損近50億元。

