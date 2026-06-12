快訊／硬闖「高虹安條款」！藍白修選罷法「服社會勞動可參選」三讀通過

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記者楊士誼／台北報導

選罷法三讀通過，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。（圖／資料照，記者楊士誼攝影）

藍白推行的選罷法第二十六條修法，被質疑是替因誣告案被判刑六個月的新竹市長高虹安解套，立法院今（12）日一如既往地，在藍白兩黨多數碾壓下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制，另修法也新增，曾犯詐欺犯罪危害防制條例之罪者不得參選。

根據現行法規，犯內亂、外患罪、貪污罪、國安法、反滲透法、組織犯罪條例、毒品防制條例、槍砲彈藥管理條例等不得參選，本次修法藍白兩黨提出修正動議，將曾犯詐欺犯罪危害防制條例者也納入不得參選範圍。

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此次爭點在於新增「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑」不在禁止參選範圍內，綠營質疑此舉是為高虹安解套，儘管民眾黨一直否認稱，修法並沒有幫特定人士，但民眾黨立委許忠信也被抓到，在審查過程中接過國民黨立委徐欣瑩的電話，並對著電話另一端喊出「市長」。

民進黨團書記長范雲上午也表示，那民進黨認為參選資格的設定必須要嚴謹也必須一致，不能夠為特定的政治人物開後門。但民眾黨到現在都無法回答修法是不是為高虹安量身打造？「如果是的話，我們認為會是藍白之間魔鬼的交易，就為了特定政治人物的特權，這不是民進黨能夠支持的修法」。

范雲呼籲，如果民眾黨不為任何人修法，法案中可以新增日出條款，規定修法從明年一月一日生效，或是乾脆定在九月四日，因為那天是今年所有公職人員選舉的最後一天。

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