快訊／確定不見面！金融時報：普丁、川普布達佩斯峰會取消

據《路透社》援引《金融時報》最新報導，美國已取消原定於本月在布達佩斯舉行的美俄峰會，原因是俄羅斯在烏克蘭問題上堅持強硬立場，要求烏方做出領土讓步。

金融時報報導指，川普跟普丁原訂於布達佩斯取消的峰會取消。（圖／翻攝自IG @russian_kremlin）

據報導，美方的決定是在兩國高層外交官通話氣氛緊張後作出的，路透社表示，目前尚無法獨立查證《金融時報》的消息，白宮與俄方官員也尚未回應置評請求。

消息人士指出，原本川普與普丁總統計畫在匈牙利首都會晤，討論如何結束俄烏戰爭。然而，莫斯科方面堅持包括「烏克蘭需割讓更多領土作為停火條件」等要求，使會議最終被擱置。

而川普在日前展開亞洲行前，曾在空軍一號前向記者表示，如果普丁不想針對俄烏戰爭達成停戰協議，那他就不會「浪費時間」安排與對方的見面時間。

