快訊／確定了！蔡依林大巨蛋連唱3天 「揪粉絲共度跨年夜」

天后蔡依林Jolin日前推出新專輯《PLEASURE》，先前就傳出她要在大巨蛋開唱，但都沒有證實，終於在今（31）日稍早蔡依林在社群媒體上宣布好消息，將在12月於大巨蛋開唱連唱3場，舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，從12月30日、31日唱到2026年的1月1日。主辦單位公佈優先購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友可提前於11月22日上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2點至晚上10點開放JOLIN官網會員限量優先購票，11月23日中午12點則將全線盛大開票，購票請洽「KKTIX售票系統」。

蔡依林宣布大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林繼5年前「UGLY BEAUTY世界巡演」成功開創國際視野與魔幻感官世界，此次「PLEASURE」系列全新巡演配合台北大巨蛋4萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓蔡依林不僅能近距離與觀眾零距離互動，這次演唱會她化身「愉悅之母」，特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

蔡依林在新的演唱會中化身「愉悅之母」。（圖／凌時差提供）

值得一提的是，本次演唱會海報主視覺，再度邀來《PLEASURE》專輯「七罪花園版」封面掌鏡設計的韓國的攝影師Cho Gi-Seok操刀，只見海報中讓蔡依林化身成6位自「慾望」而生的「愉悅女神」，包括支配一切慾望的全能女祭司、有著魅惑歌聲的海妖「賽蓮」、美貌絕頂的伊甸園天使、自象徵色慾與禁果的石榴中新生的覺醒之子、以章魚觸眼窺探人心貪嗔癡的異星魅影，以及頂著羊角、掌管自然歡愉的古希臘森林之神等，佐以大量奇艷花朵及自然意象陪襯， 凸顯人體與大自然的共生美學的同時。

蔡依林大巨蛋演唱會票價圖。（圖／凌時差提供）

