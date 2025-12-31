快訊／祕魯馬丘比丘觀光火車對撞 司機慘死逾40傷

國際快訊示意圖。



南美洲國家秘魯的知名觀光景點馬丘比丘發生重大交通事故。兩列火車週二（12/30）在通往這座印加古城的鐵路上迎面相撞，造成一名列車司機當場死亡，另有40多人受傷。

事故發生後不久，社群媒體上流傳的照片顯示，嚴重損毀的兩台火車頭在鐵軌上相望，碎玻璃散落四周，傷者在軌道旁接受治療。

路透社報導，警方正對這起分屬印加鐵路公司（Inca Rail）與秘魯鐵路公司（PeruRail）的兩列火車相撞事故進行調查，衛生部門人員與警方指出，有外國遊客受傷，其中約20人傷勢較重。

報導指出，馬丘比丘（Machu Picchu）每年會吸引超過百萬遊客到訪，上述兩家鐵路公司專門負責運送遊客前往當地參觀。

