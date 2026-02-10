快訊／神木隆之介結婚！女方是圈外人 經紀公司證實

日本人氣演員神木隆之介今（10日）透過所屬經紀公司官方網站宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自IG@kamiki_0519）





日本32歲人氣演員神木隆之介今（10日）透過所屬經紀公司官方網站宣布結婚喜訊，經紀公司在聲明中表示，「感謝各界長期的支持，謹此向大家報告，神木隆之介已經結婚。」同時也呼籲「由於對方是一般人，懇請媒體朋友避免打擾與採訪。」

神木隆之介背景

根據日本媒體報導，神木隆之介1993年5月19日出生於埼玉縣，童星出身，演藝資歷豐富。2005年以電影《妖怪大戰爭》擔任主演，一舉拿下第29屆日本奧斯卡新人獎，正式站穩影壇地位。之後陸續演出NHK大河劇《義經》（2005）、電影《聽說桐島退社了》（2012）、《爆漫王。》（2015）、NHK晨間劇《爛漫》（2023），以及《神劍闖江湖》系列、《SPEC》系列等多部話題作品，戲路橫跨電影、電視劇與商業大片。

除了演戲實力備受肯定，神木在配音領域同樣成績亮眼，曾為《神隱少女》（2001）、《夏日大作戰》（2009）、《借物少女艾莉緹》（2010）、《你的名字。》（2016）、《瑪麗與魔女之花》（2017）、《天氣之子》（2019）、《鈴芽之旅》（2022）等人氣動畫電影獻聲。2023年11月上映的電影《哥吉拉-1.0》中，他更擔綱主演，飾演敷島浩一，演技再獲高度評價。



