快訊／神級菜單曝光！大同尾牙國宴名廚「水蛙師」助陣！羅志祥唱壓軸

財經中心／師瑞德報導

大同集團（2371）2026年「馬躍大同」尾牙盛宴今晚盛大登場！南港展覽館席開近千桌，聚集9,500位同仁共襄盛舉。除了董事長張榮華霸氣宣示AI轉型與發紅包，以及羅志祥、安心亞等大咖藝人勁歌熱舞外，今年的尾牙宴席更重金禮聘國宴級總鋪師「水蛙師」（張和錦）私廚團隊掌勺，端出「迷你一品佛跳牆」、「鴻運招財素東坡」等手路菜，以精緻養生的國宴級美味慰勞辛苦一整年的員工。

水蛙師私廚操刀！「素東坡、京都排」創意手路菜驚豔全場

今年大同尾牙菜色講究「健康與美味兼具」，在擅長大型宴會的水蛙師團隊設計下，打破傳統流水席印象。前菜由「錦繡泰醬杏包菇」搭配「五福臨門特拼盤」清爽開胃，展現食材鮮甜。湯品則端出宴席經典「迷你一品佛跳牆」與「清燉淮山百福袋」，湯頭溫潤回甘，讓員工喝下暖心又暖胃。

主菜部分更是展現大廚創意，包括造型與口感兼具的「鴻運招財素東坡」，以及香氣四溢的「彩椒芝麻京都排」，將傳統風味以更精緻健康的方式呈現。象徵年年有餘的「大同年年慶有餘」與鮮味十足的「素黃北菇長年菜」也沒有缺席，最後以「竹報平安相遇糕」及寶島水果劃下完美句點，讓員工大讚：「今年的菜色很有水準！」

經典數據震撼：大同電鍋疊出「1.7萬座台北101」

除了美食，現場佈置也充滿亮點。巨型「大同寶寶」公仔換上棒球裝在門口迎接同仁，舞台大螢幕更秀出震撼數據：「2,900萬台電鍋，相當於17,200座台北101的高度」，見證台灣國民家電的傳奇地位。另一幕「9,500位同仁，9,500份堅持」的字樣，更呼應董事長張榮華致詞中對員工的感謝，凝聚全場向心力。

羅志祥壓軸嗨翻！董事長喊話「紅包發越多越好」

晚會節目同樣精彩，由女神安心亞、宇宙人、許富凱輪番上陣，女神安心亞勁歌熱舞炒熱氣氛，更有幸運員工親手送上「大同寶寶」，讓女神驚喜不已，亞洲舞王羅志祥（小豬）壓軸唱跳將氣氛推向最高潮。而在美食與音樂的最後，張榮華董事長兌現「話少說、紅包多發」的承諾，讓全場9,500人在歡呼聲中度過難忘的一夜。

9,500人擠爆南港！大同尾牙席開千桌，董事長張榮華豪氣喊「紅包發越多越好」。國宴名廚「水蛙師」操刀，端出佛跳牆、素東坡等功夫菜。女神安心亞獲贈大同寶寶互動超萌，羅志祥壓軸唱跳，全場氣氛嗨到最高點！（圖／記者師瑞德攝影）

