快訊》「福將」曹進平接掌漢翔董座 總經理由莊秀美出任 穩健衝業績獲肯定

漢翔董事會今日發布重訊，由總經理曹進平接掌董事長，並由副總經理莊秀美內升為總經理。（圖片來源／漢翔）

漢翔董事會今（2）日通過並發布重訊，由總經理曹進平接掌董事長，並由副總經理莊秀美內升為總經理，自即日起生效。曹進平日前於主持法說會穩健且深入掌握，獲與會法人好評。據了解，這項人事案得到層峰肯定，他將著重制度、安全與公司業績提升，莊秀美則是主要負責拓展國際業務。

漢翔前董事長胡開宏在2025年8月28日請辭後，各方人馬競逐傳聞不斷，而曹進平是自2025年7月1日接任漢翔總經理，在胡請辭後的代理期間，帶領公司穩健發展，並且積極開拓儲能等新商機，經過高層4個月的「考核期」，正式接任董座一職。

曹進平任內持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取；對內推動技術提升、企業環保、員工健康等永續作為，並敦聘專業飛安顧問、取得國際品質認證等，展現對安全、品質與紀律的高度重視。

同時，曹進平也是現任台灣區航太工業同業公會理事長，以及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。

他曾派駐法國的幻象2000種子教官，在軍中有、「歐洲通」、「空軍危機處理王」、「福將」等稱號 ，最早為前國防部長嚴明人馬，後來任通資次長、空作部指揮官、空軍參謀長、空軍副司令等職務。

通過高層4個月考核期，法人最關注這議題

而法人在法說會時，對曹進平提出最多的問題，就是關注未來要如何補足勇鷹號高教機軍業盈收「缺口」，因為預定在今年就要完成交機和結案。

根據公開資料，空軍為確保勇鷹號接裝後的飛訓能量，已經編列40.19億元，委託漢翔執行首階段維保，合約涵蓋至2028年，並另撥22.95億元，用於生產零附件，以鞏固2026年後的妥善率。

再從營收數據來看，漢翔在2022年首度跨入「300億俱樂部」，在2023年推升突破來到391億元，在2025年11月止為308億元，主因為大環境等多重因素，動能趨緩。

接任總經理的莊秀美在航太產業扮演重要角色，對公司經營DNA極為深入。（圖片來源／漢翔）

展望今年，曹進平全力搶攻國內外市場，包括要切入日本「多層沿岸防衛體制」（SHIELD）、與美國Vantor Technologies合作切入無人機市場，以及美國廠測試、認證與爭取成為合格供應商等，並會爭取歐洲等國際市場。

發電廠業務成「小金雞」，今年將回300億俱樂部中段班

在國內部分，漢翔則是要打造全臺最大電力島，以及切入無人機、反無人機市場，和鎖定能源、軌道、太空衛星、綜合飛航服務等業務。

據了解，漢翔也將全力拓展發電廠業務這隻「小金雞」，潛在訂單將能為營收做出相當貢獻，業界預估，在曹進平的領軍積極拓業下，漢翔今年可望回到「300億俱樂部」的中段班。

而莊秀美則同樣在航太產業扮演重要角色，活躍於推動與日本和國際無人機市場開拓，助攻打造「非紅供應鍵」，包括與東海大學合作培訓AI航太人才、協助克服國際斷鏈問題、協助推動智慧製造、5G專網建置及創新應用、複材新技術布局等。

莊秀美對公司經營DNA極為深入，此次接任總經理，也是對內部專業人才的肯定。曾任業務處副處長、物料處處長、經管法務處處長，自109年起升任副總經理，督導工程處、物料處及資訊處，熟悉各項業務運作及公司治理營運。

莊秀美同時也是現任台灣區複合材料工業同業公會副理事長、台灣區航太工業同業公會常務理事，在國際航太與國防市場具備豐富的產業經驗及宏觀視野，並多次代表公司接受國際媒體採訪，提升漢翔公司之國際能見度。

