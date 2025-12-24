快訊／禾浩辰宣布求婚成功！交往2年情定吳品潔 甜蜜畫面曝光

禾浩辰今（24）日證實求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自禾浩辰IG）





男星禾浩辰與女友吳品潔交往2年，兩人因演出台劇《你有念大學嗎》結緣，2023年禾浩辰大方認愛，今（24）日禾浩辰證實與吳品潔求婚成功，小倆口即將步入人生下一個階段，甜蜜寫下：「SHE SAID YES 」。

禾浩辰稍早在社群曝光求婚畫面，只見他單膝下跪，輕輕為吳品潔戴上求婚戒指，兩人露出燦爛笑容，幸福溢於言表，而禾浩辰也分享藏戒指盒的地方，竟是在襪子裡，畫面看似十分逗趣。

禾浩辰將戒指和藏在襪子裡。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

如今禾浩辰求婚成功，迎來不少親友祝福，好友威廉更寫下：「Omg！快點加入爸爸的行列」。事實上，禾浩辰與吳品潔交往2年多，感情十分穩定，吳品潔更成功考取水肺潛水證照，小倆口擁有相同興趣，生活十分自在、幸福。



